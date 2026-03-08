В Заречном водитель сбил 13-летнего подростка, выскочившего под колеса

В Заречном водитель Hyundai Accent сбил 13-летнего подростка, выскочившего под колеса. Авария случилась 7 марта в 13:40 на улице Клары Цеткин. Как сообщили в Госавтоинспекции, школьник шел вдоль проезжей части вместе с матерью. За рулем легковушки был 19-летний юноша. Он объяснил, что видел подростка, но тот внезапно сделал шаг в сторону.