В Заречном водитель сбил 13-летнего подростка, выскочившего под колеса

На Урале 13-летний мальчик попал под колеса Hyundai.

Источник: ГАИ Свердловской области

В Заречном водитель Hyundai Accent сбил 13-летнего подростка, выскочившего под колеса. Авария случилась 7 марта в 13:40 на улице Клары Цеткин. Как сообщили в Госавтоинспекции, школьник шел вдоль проезжей части вместе с матерью. За рулем легковушки был 19-летний юноша. Он объяснил, что видел подростка, но тот внезапно сделал шаг в сторону.

— Мать подростка пояснила сотрудникам полиции, что в какой-то момент упустила сына из виду и не видела момента наезда. Когда она повернулась, ребенок уже находился на капоте движущегося автомобиля, после чего упал на землю, — добавили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водителя проверили на алкотестере — он был трезв. На него составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ, а также за отсутствие ОСАГО и знака «Начинающий водитель». А матери мальчика может грозить административная ответственность по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание.