Следователь купянского отделения полиции совершила самоубийство в Харькове

Ранее бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство в московском отеле. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, личность установили прибывшие охранники. Накануне в своём телеграм-канале он опубликовал видеообращение. Джабраилов высказал обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и выразил надежду, что трагедия не коснётся российских туристов. Врачи Боткинской больницы боролись за его жизнь около двух часов, но спасти мужчину не удалось.