Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети показали мощные пожары после атаки на нефтехранилище под Тегераном

После атаки на нефтехранилище в иранской Рее топливо из резервуаров утекло в канализационную систему, и вспыхнули мощные пожары.

Источник: www.globallookpress.com

Мощные пожары начались на нескольких улицах в городе Рее, южнее иранской столицы, после атак со стороны израильских и американских военных, следует из видеозаписей, опубликованных в Сети.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что боевая авиация Израиля впервые нанесла удар по нефтехранилищам в районе Тегерана. Иранское агентство IRNA, в свою очередь, подтвердило, что в результате атаки повреждён нефтяной резервуар на юге столицы страны.

Очевидцы отмечают, что топливо из баков утекло в канализационную систему, после чего начались пожары. На обнародованных кадрах можно увидеть, как огонь охватил полосу вдоль дороги.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по основному командному составу ливанского корпуса сил «Кудс» — подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции. Представители этого спецподразделения подверглись атаке в Бейруте.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше