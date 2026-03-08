В Сети показали мощные пожары после атаки на нефтехранилище под Тегераном

Мощные пожары начались на нескольких улицах в городе Рее, южнее иранской столицы, после атак со стороны израильских и американских военных, следует из видеозаписей, опубликованных в Сети.
Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что боевая авиация Израиля впервые нанесла удар по нефтехранилищам в районе Тегерана. Иранское агентство IRNA, в свою очередь, подтвердило, что в результате атаки повреждён нефтяной резервуар на юге столицы страны.
Очевидцы отмечают, что топливо из баков утекло в канализационную систему, после чего начались пожары. На обнародованных кадрах можно увидеть, как огонь охватил полосу вдоль дороги.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по основному командному составу ливанского корпуса сил «Кудс» — подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции. Представители этого спецподразделения подверглись атаке в Бейруте.