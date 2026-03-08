33 человека ранены при взрыве в ночном клубе в Перу, у них оторвало руки и ноги

По словам исполнительного директора провинциальной сети здравоохранения Херардо Флориана Гомеса, травмы у пострадавших различной степени тяжести. У некоторых зафиксированы серьёзные повреждения.
Он сообщил, что у части людей произошли травматические ампутации конечностей, другие получили осколочные ранения. Нескольких пострадавших срочно доставили в медицинские учреждения. По меньшей мере пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за их жизни.
Среди раненых есть несовершеннолетние. Медицинская помощь потребовалась одному 16-летнему и двум 17-летним подросткам. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего. Причины взрыва устанавливаются.
Ранее в лаунж-баре рязанского ТЦ «Малина» прогремел взрыв. Юноша, будучи уверенным, что предмет является муляжом, пронёс в заведение боевую гранату, которая впоследствии и сдетонировала. Трагедия унесла жизнь одного человека, ещё четверо посетителей были ранены.
