33 человека ранены при взрыве в ночном клубе в Перу, у них оторвало руки и ноги

Он сообщил, что у части людей произошли травматические ампутации конечностей, другие получили осколочные ранения. Нескольких пострадавших срочно доставили в медицинские учреждения. По меньшей мере пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за их жизни.