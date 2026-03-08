В Армавире локализовали пожар на нефтебазе после ночной атаки беспилотника

Пожар на нефтебазе в Армавире, который начался после удара украинского беспилотника, локализовали, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали на площади 700 квадратных метров», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В оперштабе рассказали, что в тушении огня задействованы 120 человек и 38 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины произошел пожар. По предварительным данным, в результате вражеского удара никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 8 марта средства ПВО уничтожили над Россией 72 вражеских БПЛА самолетного типа, в том числе четыре — над территорией Краснодарского края.