Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армавире локализовали пожар на нефтебазе после ночной атаки беспилотника

Спасатели продолжают тушение огня на объекте в Краснодарском крае.

Источник: АиФ Воронеж

Пожар на нефтебазе в Армавире, который начался после удара украинского беспилотника, локализовали, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали на площади 700 квадратных метров», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В оперштабе рассказали, что в тушении огня задействованы 120 человек и 38 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Армавире Краснодарского края из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины произошел пожар. По предварительным данным, в результате вражеского удара никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 8 марта средства ПВО уничтожили над Россией 72 вражеских БПЛА самолетного типа, в том числе четыре — над территорией Краснодарского края.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше