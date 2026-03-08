В Армавире локализовали пожар на нефтебазе после атаки беспилотника

В Армавире локализовали возгорание на территории нефтебазы, возникшее в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.
В тушении задействована группировка из 120 человек и 38 единиц техники. Основную часть сил составляют сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю — 91 спасатель и 26 единиц спецтехники. На данный момент специалисты продолжают работу по полной ликвидации последствий происшествия.
