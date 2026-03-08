Ричмонд
Reuters: четыре человека погибли в результате мощного торнадо в Мичигане

В Мичигане 4 человека погибли, более 10 пострадали в результате торнадо.

Источник: Аргументы и факты

Не менее четырех человек погибли, более десяти пострадали из-за серии мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Мичиган. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стихия срывала крыши с домов, вырывала с корнем деревья и переворачивала машины. В округе Бранч торнадо унесло жизни трех человек. Около 12 человек получили различные травмы.

В соседнем округе Касс жертвой стихии стал один человек, еще несколько ранены.

Местные власти сообщили, что многие дома и сараи полностью разрушены или серьезно повреждены. Сотни людей остались без света.

Ранее сообщалось, что жертвами снежной бури, обрушившейся на Соединенные Штаты, стали более 50 человек.

Напомним, в январе в Греции мощный торнадо опрокинул самолеты, машины и разнес центр города.