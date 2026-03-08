Reuters: четыре человека погибли в результате мощного торнадо в Мичигане

Не менее четырех человек погибли, более десяти пострадали из-за серии мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Мичиган. Об этом сообщает агентство Reuters.
Стихия срывала крыши с домов, вырывала с корнем деревья и переворачивала машины. В округе Бранч торнадо унесло жизни трех человек. Около 12 человек получили различные травмы.
В соседнем округе Касс жертвой стихии стал один человек, еще несколько ранены.
Местные власти сообщили, что многие дома и сараи полностью разрушены или серьезно повреждены. Сотни людей остались без света.
Ранее сообщалось, что жертвами снежной бури, обрушившейся на Соединенные Штаты, стали более 50 человек.
Напомним, в январе в Греции мощный торнадо опрокинул самолеты, машины и разнес центр города.