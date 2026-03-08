В Екатеринбурге повар и подросток ограбили школьника ради сумки Thor Steinar. Как стало известно «КП-Екатеринбург», ученика 5 класса частной школы ограбили вечером 25 февраля в дендропарке на улице 8 Марта.
Мальчик рассказал родителям, что к нему подошли двое парней и потребовали отдать немецкую сумку бренда Thor Steinar. Семья обратилась в полицию, на поиски грабителей ушла неделя.
Ими оказались 20-летний повар Владимир и его 17-летний знакомый. Владимир признался, что заметил школьника с дорогой сумкой в подземном переходе и решил заманить его в парк. При обыске его квартиры полицейские нашли украденную вещь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК «Грабеж». До суда Владимир будет под подпиской о невыезде.