Прихожане РПЦ зверски убиты в нигерийской резне

О нападении сообщил Патриарший экзархат Африки. Согласно заявлению организации, утром 6 марта террористы атаковали населенный пункт, убив часть жителей и ранив других, в то время как «остальным пришлось спасаться бегством». В числе погибших опознаны Иоанн Акуле и Даниил Ахемба, которые являлись членами местной православной общины. В экзархате подчеркнули, что «это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру», и призвали верующих к молитве об их упокоении.