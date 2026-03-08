Прихожане РПЦ зверски убиты в нигерийской резне

В нигерийском селении Туран штата Бенуэ в результате нападения исламских экстремистов погибли члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Данный инцидент стал первым случаем гибели африканских прихожан РПЦ по религиозным мотивам.
О нападении сообщил Патриарший экзархат Африки. Согласно заявлению организации, утром 6 марта террористы атаковали населенный пункт, убив часть жителей и ранив других, в то время как «остальным пришлось спасаться бегством». В числе погибших опознаны Иоанн Акуле и Даниил Ахемба, которые являлись членами местной православной общины. В экзархате подчеркнули, что «это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру», и призвали верующих к молитве об их упокоении.
На данный момент обнаружено десять тел, однако общее число жертв может возрасти в ходе осмотра окрестностей. Представители экзархата уточнили, что всего в Туране проживало пятьдесят православных христиан, «двадцать из которых — дети». В настоящее время на официальном сайте структуры организован сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших.
