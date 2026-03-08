Воронежцу грозит тюремный срок за повторную нетрезвую езду без прав

В Воронеже профилактический рейд Госавтоинспекции завершился поимкой нетрезвого «бесправника», которому теперь грозит реальный тюремный срок. Мужчина, уже имевший судимость за аналогичное нарушение, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Об этом накануне сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Во время проверки документов инспекторы ДПС установили, что нарушитель ранее уже подвергался административному наказанию и был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Однако должных выводов горожанин не сделал.
— Сотрудники полиции зафиксировали признаки состава преступления, предусмотренного статьей за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В настоящий момент все собранные материалы передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела, — уточнили в ведомстве.