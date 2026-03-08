Стало известно, где последний раз видели двух пропавших мальчиков и девочку из Звенигорода

По её словам, поисками занимается отряд «ЛизаАлерт», к специалистам должны подключиться добровольцы. На реке работают водолазы.
«В поисках участвуем активно, на данный момент, к сожалению, ничего не известно», — отметила собеседница 360.ru.
Напомним, 7 марта трое детей пропали в районе подмосковного Звенигорода. Это 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков. Их видели возле реки, после чего связь с ними оборвалась.
