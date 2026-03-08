Тело женщины нашли под завалами многоэтажки в Васильевке после удара ВСУ, разбор продолжается

По её словам, тело погибшей обнаружили ночью во время разбора завалов. Спасательные службы продолжают обследовать разрушенные здания.
«[Ранены] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами», — сказала Романиченко.
Первый беспилотник, по её словам, ударил примерно около десяти часов вечера. После этого последовали новые удары. В результате атаки и возникшего пожара практически полностью разрушен многоквартирный жилой дом. В окружающих зданиях выбиты стёкла.
