Тело женщины нашли под завалами многоэтажки в Васильевке после удара ВСУ, разбор продолжается

В Васильевке Запорожской области после атаки беспилотников по жилой многоэтажке нашли тело погибшей женщины, пострадали более десяти человек. Разбор завалов продолжается, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

Источник: Life.ru

По её словам, тело погибшей обнаружили ночью во время разбора завалов. Спасательные службы продолжают обследовать разрушенные здания.

«[Ранены] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами», — сказала Романиченко.

Первый беспилотник, по её словам, ударил примерно около десяти часов вечера. После этого последовали новые удары. В результате атаки и возникшего пожара практически полностью разрушен многоквартирный жилой дом. В окружающих зданиях выбиты стёкла.

