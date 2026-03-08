Ричмонд
Один человек погиб и более десяти пострадали при атаке ВСУ на дома в Васильевке

Более десяти человек пострадали и одна женщина погибла после удара украинских беспилотников по жилыми домам в Васильевке Запорожской области. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

По ее данным, по мере разбора завалов число погибших может увеличиться.

В результате атаки ударных БПЛА и последовавшего пожара практически полностью разрушен многоквартирный жилой дом, в соседних зданиях выбиты окна. Кроме того, удар ВСУ привел к обрушению подъезда многоквартирного дома на соседней улице.

— Пострадали более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами, — заявила Романиченко в беседе с ТАСС.

Днем ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках. Он принес соболезнования родным и близким погибших.

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук рассказал о том, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, в котором он ехал вместе с коллегой. Они оба не пострадали.

