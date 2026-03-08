За сутки в Крыму произошло пять пожаров

В субботу, 7 марта, в Крыму произошло в общей сложности пять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Три пожара были техногенными. Два из них произошли в жилом секторе, один — в нежилом. Кроме того, в Крыму ликвидировали два возгорания сухой растительности.
Сотрудников МЧС трижды привлекали к ликвидации последствий ДТП.
«Оказана помощь 2 людям», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, спасатели искали двух людей на береговой линии и в акватории Азовского моря.
