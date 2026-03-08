Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Крыму произошло пять пожаров

Сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Крыму 7 марта.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 марта, в Крыму произошло в общей сложности пять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Три пожара были техногенными. Два из них произошли в жилом секторе, один — в нежилом. Кроме того, в Крыму ликвидировали два возгорания сухой растительности.

Сотрудников МЧС трижды привлекали к ликвидации последствий ДТП.

«Оказана помощь 2 людям», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, спасатели искали двух людей на береговой линии и в акватории Азовского моря.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше