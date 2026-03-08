Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армавире потушили пожар на нефтебазе

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщило, что на территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА.

«В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше