В Армавире потушили пожар на нефтебазе

Ранее ведомство сообщило, что на территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА.
«В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше