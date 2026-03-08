Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две женщины погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар случился в частном доме в селе Есаулово.

Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Ночью в Сосновоборском округе произошёл крупный пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погибли две женщины, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, огонь полностью охватил одноэтажное здание, кровля обрушилась. К моменту прибытия пожарных строение полыхало открытым пламенем.

По словам соседей, внутри могли находиться люди. Звено газодымозащитной службы обнаружило в доме тела двух женщин — они лежали возле кроватей.

Площадь возгорания составила 81 квадратный метр. С огнём боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

По предварительной версии, причиной трагедии стали нарушения при эксплуатации печного отопления.

Ранее мы сообщали, что тела женщины и ребёнка нашли под окнами многоэтажки в Красноярске.