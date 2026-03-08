Две женщины погибли при пожаре в Красноярском крае

Ночью в Сосновоборском округе произошёл крупный пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погибли две женщины, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
По данным ведомства, огонь полностью охватил одноэтажное здание, кровля обрушилась. К моменту прибытия пожарных строение полыхало открытым пламенем.
По словам соседей, внутри могли находиться люди. Звено газодымозащитной службы обнаружило в доме тела двух женщин — они лежали возле кроватей.
Площадь возгорания составила 81 квадратный метр. С огнём боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
По предварительной версии, причиной трагедии стали нарушения при эксплуатации печного отопления.
