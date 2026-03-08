Пожар на нефтебазе в Армавире потушили

Сегодня, 8 марта, в Армавире закончили тушение пожара на нефтебазе. Общая площадь возгорания составила 700 кв.метров. Тушили огонь 120 человек и 38 спецмашин.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, пожар на нефтебазе в Армавире возник в ночь с 7 на 8 марта. На резервуары с нефтепродуктами упали обломки БПЛА. За несколько часов площадь возгорания выросла более чем в три раза.
По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 марта над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше