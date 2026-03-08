Ричмонд
Бастрыкин поручил доложить о разбитой дороге у школы в Воронеже

На разбитый асфальт возле учебного заведения пожаловались жители в Шилово.

Источник: АиФ Воронеж

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о разбитой дороге у школы в Воронеже. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

На разбитый асфальт возле учебного заведения пожаловались жители в Шилово. Информация об этом появилась в Интернете.

Длительное время дорога находится в плачевном состоянии: асфальт разбит, на поверхности образовались многочисленные ямы, при выпадении осадков полотно регулярно размывается.

Передвигаться по дороге сложно как пешеходам, так и транспорту. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Михаилу Селюкову доложить о результатах расследования.