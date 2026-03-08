Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о разбитой дороге у школы в Воронеже. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
На разбитый асфальт возле учебного заведения пожаловались жители в Шилово. Информация об этом появилась в Интернете.
Длительное время дорога находится в плачевном состоянии: асфальт разбит, на поверхности образовались многочисленные ямы, при выпадении осадков полотно регулярно размывается.
Передвигаться по дороге сложно как пешеходам, так и транспорту. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Михаилу Селюкову доложить о результатах расследования.