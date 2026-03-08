Накануне 8 Марта две омички устроили драку в автобусе

Вечером вчерашнего дня пассажиры автобуса № 14 стали свидетелями потасовки между нетрезвыми женщинами. Очевидцы рассказали, что причиной конфликта стала ссора двух подруг из-за сигареты.
Сначала пассажиры испугались громких криков, а затем одна из женщин, по словам свидетелей инцидента, напала на свою подругу.
Агрессор была в компании своей матери, которая, испугавшись происходящего, отказалась выходить с ней на одной остановке — сообщает телеграм-канал «Новости Омска».
Пассажиры наблюдали за инцидентом до тех пор, пока женщины не покинули автобус.