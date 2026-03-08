Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Накануне 8 Марта две омички устроили драку в автобусе

По словам очевидцев, подруги не поделили сигарету.

Источник: Om1 Омск

Вечером вчерашнего дня пассажиры автобуса № 14 стали свидетелями потасовки между нетрезвыми женщинами. Очевидцы рассказали, что причиной конфликта стала ссора двух подруг из-за сигареты.

Сначала пассажиры испугались громких криков, а затем одна из женщин, по словам свидетелей инцидента, напала на свою подругу.

Агрессор была в компании своей матери, которая, испугавшись происходящего, отказалась выходить с ней на одной остановке — сообщает телеграм-канал «Новости Омска».

Пассажиры наблюдали за инцидентом до тех пор, пока женщины не покинули автобус.