В Воронеже возбуждено уголовное дело после падения лифта в жилом доме

Дело рассмотрят по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области официально возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Решение о переходе к расследованию приняли после проведения доследственной проверки сообщений в соцсетях об аварийном инциденте в одной из многоэтажек города. Об этом в пресс-службе регионального СУ СК рассказали 8 марта.

— Сейчас следователи и криминалисты выполняют комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — уточнили в ведомстве.

Особое внимание в ходе расследования будет уделено правовой оценке действий должностных лиц, ответственных за техническое обслуживание и безопасное состояние лифтового хозяйства в данном доме.