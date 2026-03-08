В Воронеже возбуждено уголовное дело после падения лифта в жилом доме

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области официально возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Решение о переходе к расследованию приняли после проведения доследственной проверки сообщений в соцсетях об аварийном инциденте в одной из многоэтажек города. Об этом в пресс-службе регионального СУ СК рассказали 8 марта.