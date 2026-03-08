В Москве оштрафовали женщину за передачу в СИЗО дрожжей

Дубынина попыталась спрятать дрожжи среди других вещей, которые она направила своему знакомому через окно передач следственного изолятора. Однако при осмотре посылки их удалось обнаружить. Заключенные используют дрожжи как главный ингредиент для производства алкоголя. Самое простое, что они могут изготовить, — это брага. Иногда дрожжи применяют и для приготовления более крепких напитков, используя самогонный аппарат, который изготавливают из пластиковых бутылок и ведер.