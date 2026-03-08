На дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом столкнулись 11 автомобилей

На 41-м км дублера Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург произошло несколько массовых ДТП, в которых столкнулись около 11 машин, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. На места аварий выехали автоинспекторы для выяснения обстоятельств, установки участников и очевидцев происшествий. «Сотрудниками принимаются меры по регулированию дорожного движения. Движение транспорта на указанном участке затруднено», — подчеркнули в Госавтоинспекции.