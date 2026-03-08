На дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом столкнулись 11 автомобилей

В ГИБДД призвали водителей в период осложнения погодных и дорожных условий быть предельно внимательными. «При движении следует выбирать пониженный скоростной режим, исключить резкие маневры и перестроения, не создавать помехи транспортным средствам, пользующимся преимуществом. При ухудшении видимости необходимо принимать меры к остановке в безопасном месте до улучшения погодных условий», — добавили в Госавтоинспекции.
Движение также затруднено на 301-м км автодороги М-12 Ачит — Екатеринбург вблизи Первоуральска в направлении Перми в связи со столкновением двух грузовых автомобилей. В ГИБДД призвали водителей объезжать участок трассы через поселок Билимбай. «Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок, выбирать пониженный скоростной режим, увеличить дистанцию и выполнять требования дорожных знаков и распоряжения регулировщиков», — добавили в Госавтоинспекции.