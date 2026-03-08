Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

Как пишет Ynet, Израиль расценивает удар ОАЭ как сигнал Ирану. После начала США и Израилем военной операции в Иране 28 февраля Исламская Республика наносит удары ракетами и беспилотниками по странам Персидского залива.
Первоначально иранцы заявляли, что атакуют только американские базы, но сообщалось также о попаданиях в гражданские объекты. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил КСИР. В тот же день аэропорт Дубая приостанавливал работу из-за удара БПЛА.
Axios со ссылкой на источники писал, что власти ОАЭ рассматривают вариант военных действий в ответ на атаки Ирана. Минобороны страны предупреждало, что оставляет за собой право ответить на эскалацию конфликта Ираном.