Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

Первоначально иранцы заявляли, что атакуют только американские базы, но сообщалось также о попаданиях в гражданские объекты. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил КСИР. В тот же день аэропорт Дубая приостанавливал работу из-за удара БПЛА.