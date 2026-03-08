Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

Израильский новостной портал Ynet утверждает, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые с начала конфликта в Иране атаковали Исламскую Республику. ОАЭ ударили по иранскому заводу по опреснению воды. Это также подтверждает военный корреспондент израильского «11 канала» Итай Блюменталь в соцсети Х.

Источник: AP 2024

Как пишет Ynet, Израиль расценивает удар ОАЭ как сигнал Ирану. После начала США и Израилем военной операции в Иране 28 февраля Исламская Республика наносит удары ракетами и беспилотниками по странам Персидского залива.

Первоначально иранцы заявляли, что атакуют только американские базы, но сообщалось также о попаданиях в гражданские объекты. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил КСИР. В тот же день аэропорт Дубая приостанавливал работу из-за удара БПЛА.

Axios со ссылкой на источники писал, что власти ОАЭ рассматривают вариант военных действий в ответ на атаки Ирана. Минобороны страны предупреждало, что оставляет за собой право ответить на эскалацию конфликта Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше