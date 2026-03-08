Ричмонд
Под Воронежем при пожаре пострадал 66-летний мужчина

Жителя Россоши госпитализировали в районную больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Россошанском районе Воронежской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в результате которого пострадал 66-летний местный житель. Его госпитализировали в районную больницу. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать жильцов из зоны задымления. Два человека были выведены с использованием специальных дыхательных масок, еще четверо покинули здание самостоятельно. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в доме № 2 по улице Гагарина в Россоши поступил на пульт дежурного МЧС в 18:41. Очаг находился в двухкомнатной квартире на втором этаже. Пламя распространялось стремительно — к моменту локализации огонь успел полностью уничтожить внутреннюю отделку обеих жилых комнат общей площадью более 40 квадратных метров. На месте работал состав из восьми человек и двух спецмашин.

Горение удалось ликвидировать в 19:03, не допустив перехода огня на соседние квартиры.