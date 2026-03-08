Под Воронежем при пожаре пострадал 66-летний мужчина

Сигнал о возгорании в доме № 2 по улице Гагарина в Россоши поступил на пульт дежурного МЧС в 18:41. Очаг находился в двухкомнатной квартире на втором этаже. Пламя распространялось стремительно — к моменту локализации огонь успел полностью уничтожить внутреннюю отделку обеих жилых комнат общей площадью более 40 квадратных метров. На месте работал состав из восьми человек и двух спецмашин.