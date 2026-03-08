Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре «Гранта» проехала на красный и спровоцировала аварию

В Красноглинском районе Самары столкнулись две «Лады Гранты». Аварию спровоцировал водитель, который вылетел на перекресток на красный.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

46-летний водитель «Лады Гранты» нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию, в которой пострадали оба его пассажира: 39-летняя женщина и 7-летний мальчик. Мужчина проехал перекресток на красный. Произошло это в Красноглинском районе Самары в субботу, 7 марта 2026 года, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Водитель проехал перекресток Красноглинского шоссе и улицы Ногина на запрещающий сигнал светофора, из-за этого произошло столкновение с другим автомобилем “Лада Гранта”», — рассказали в полиции.

За рулем второй легковушки был 21-летний парень. Его «Гранту» после столкновения отбросило на металлические ограждения, но молодой человек не пострадал. Женщину и ребенка, которые были в салоне виновника аварии, увезли в больницу.