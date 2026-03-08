Ричмонд
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости Крым. Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в двухэтажном доме в садовом товариществе «Океан МГИ» вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели успели вынести из горящего помещения три газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.

«Пожар ликвидирован полностью в 14:54», — говорится в сообщении.

На месте работали 10 специалистов и пять единиц техники от МЧС России по Севастополю.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

