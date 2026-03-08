Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили

В воскресенье в двухэтажном доме в садовом товариществе «Океан МГИ» вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели успели вынести из горящего помещения три газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.
«Пожар ликвидирован полностью в 14:54», — говорится в сообщении.
На месте работали 10 специалистов и пять единиц техники от МЧС России по Севастополю.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
