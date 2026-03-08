Бастрыкин взял под личный контроль дело о падении лифта в воронежской многоэтажке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента с падением лифта в жилом доме Воронежа. Он поручил региональному управлению предоставить детальный доклад о ходе уголовного дела, чтобы виновные в создании опасных условий для жизни не избежали ответственности. Об этом сообщила пресс-служба СКР 8 марта.
Напомним, накануне кабина лифта в доме на Бульваре Победы, 37, в которой находились трое людей, сорвалась и пролетела вниз с высоты четвертого этажа. Оказавшись в ловушке, жильцы столкнулись с тем, что кнопка вызова диспетчера оказалась бесполезной. Диспетчерская служба игнорировала сигналы о помощи, из-за чего пострадавшие были вынуждены провести в закрытом пространстве более полутора часов в ожидании аварийной бригады.
На данный момент региональный СК уже возбудил уголовное дело. Руководителю областного следственного управления Михаилу Селюкову предстоит отчитаться главе СКР.