Падение лифта с людьми в Воронеже привело к уголовному делу

В Воронеже падение лифта с людьми привело к уголовному делу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.
Кабина лифта рухнула с высоты четвертого этажа в одном из домов на Бульваре Победы в Воронеже.
Самостоятельно выбраться местные жители не смогли и вынуждены были более полутора часов ожидать сотрудников специализированной службы. Отмечается, что диспетчер не отвечал на вызовы. В прокуратуре и СУ СК пояснили, что обошлось без пострадавших.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.