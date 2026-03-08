Падение лифта с людьми в Воронеже привело к уголовному делу

Самостоятельно выбраться местные жители не смогли и вынуждены были более полутора часов ожидать сотрудников специализированной службы. Отмечается, что диспетчер не отвечал на вызовы. В прокуратуре и СУ СК пояснили, что обошлось без пострадавших.