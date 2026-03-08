Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере Волгограда

Согласно информации, почти два месяца жители аварийного общежития по адресу ул. Хользунова, 3 лишены доступа к холодной воде в местах общего пользования. В доме регулярно происходят коммунальные аварии, а после неоднократных обещаний органов власти провести ремонт было принято решение о сносе здания и расселении, однако этого до сих пор сделано не было.