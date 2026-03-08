В Воронеже на взлетно-посадочной полосе подобрали травмированную сову

По характерным травмам специалисты определили, что сова, вероятно, на полной скорости влетела в прозрачный барьер. Несмотря на отсутствие переломов и целые крылья, птица находится в тяжелом состоянии. У нее диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, сопровождающаяся гематомами заглазничного пространства и кровоизлияниями в ушных проходах. Кроме того, при осмотре были выявлены трещина в клюве и следы крови в гортани, что требует экстренной терапии и пристального наблюдения.