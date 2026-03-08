В Воронеже на взлетно-посадочной полосе подобрали травмированную сову

В Воронеже спасают ушастую сову, пострадавшую при столкновении со стеклянным ограждением. 8 марта волонтеры организации «Сердце леса» сообщили, что пернатую пациентку нашли в зоне взлетной полосы на территории воронежского аэропорта.
По характерным травмам специалисты определили, что сова, вероятно, на полной скорости влетела в прозрачный барьер. Несмотря на отсутствие переломов и целые крылья, птица находится в тяжелом состоянии. У нее диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, сопровождающаяся гематомами заглазничного пространства и кровоизлияниями в ушных проходах. Кроме того, при осмотре были выявлены трещина в клюве и следы крови в гортани, что требует экстренной терапии и пристального наблюдения.
Кстати, напомним, 27 января волонтерам доставили другую серую сову неравнодушные люди из области. Птицу подобрали на обочине. Оказалось, что крылатая хищница попала под колеса автомобиля. Несмотря на тяжесть травм, добровольцы выходили ее и в начале весны отпустили на волю.