В Ростове мужчина пострадал в массовом ДТП на Большой Садовой

В центре Ростова в ДТП с участием трех иномарок пострадал мужчина.

Источник: ГАИ по Ростовской области

В воскресенье, 8 марта, в центре Ростова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 13:06 на улице Большая Садовая.

По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем автомобиля «Митсубиси Asx» ехал в сторону проспекта Буденновского. В районе дома № 52 он допустил столкновение с «Мерседес Бенц», за рулем которого был 37-летний мужчина, который стоял перед светофором на красный свет. После этого инерция толкнула «Мерседес» на впереди стоящий автомобиль «Джили Ситирей» под управлением 31-летнего водителя.

Медицинская помощь потребовалась водителю «Митсубиси». Мужчина был доставлен в больницу.

сейчас на месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.