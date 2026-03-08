В Ростове мужчина пострадал в массовом ДТП на Большой Садовой

В воскресенье, 8 марта, в центре Ростова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 13:06 на улице Большая Садовая.
По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем автомобиля «Митсубиси Asx» ехал в сторону проспекта Буденновского. В районе дома № 52 он допустил столкновение с «Мерседес Бенц», за рулем которого был 37-летний мужчина, который стоял перед светофором на красный свет. После этого инерция толкнула «Мерседес» на впереди стоящий автомобиль «Джили Ситирей» под управлением 31-летнего водителя.
Медицинская помощь потребовалась водителю «Митсубиси». Мужчина был доставлен в больницу.
сейчас на месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.