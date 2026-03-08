В Шушарах в подъезде жилого дома нашли убитого мужчину

В посёлке Шушары на территории Ленсоветовский Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Об этом сообщает СКР.
По данным следствия, тело было найдено 8 марта в подъезде одного из жилых домов. На шее специалисты зафиксировали колото-резаные раны.
Следователи установили, что трагедии предшествовал конфликт мужчины с гражданином 1981 года рождения. Они были знакомы и вместе распивали алкоголь.
Следственный отдел по Пушкинскому району возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
По факту преступления назначены судебные экспертизы. Также проводятся другие следственные действия.