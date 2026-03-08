Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шушарах в подъезде жилого дома нашли убитого мужчину

Под подозрение попал его собутыльник.

Источник: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу

В посёлке Шушары на территории Ленсоветовский Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Об этом сообщает СКР.

По данным следствия, тело было найдено 8 марта в подъезде одного из жилых домов. На шее специалисты зафиксировали колото-резаные раны.

Следователи установили, что трагедии предшествовал конфликт мужчины с гражданином 1981 года рождения. Они были знакомы и вместе распивали алкоголь.

Следственный отдел по Пушкинскому району возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По факту преступления назначены судебные экспертизы. Также проводятся другие следственные действия.