В Казани водитель с 12-летним стажем сбил девушку на «зебре»

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: ГИБДД ТАТАРСТАНА

Утром 8 марта в столице Татарстана произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась около 9:25 на улице 8 Марта.

37-летний водитель из Казани за рулем Nissan поворачивал направо — от улицы Заря в сторону Сибирского тракта. В этот момент на регулируемом пешеходном переходе он сбил девушку. По данным Госавтоинспекции, автомобилист проигнорировал требование уступить дорогу людям на «зебре» при повороте, чем нарушил пункт 13.1 ПДД.

Пострадавшей оказалась 28-летняя жительница Высокогорского района. На место оперативно прибыла скорая, девушку экстренно госпитализировали. Водительский стаж казанца составляет 12 лет.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает ГИБДД РТ.