В Казани водитель с 12-летним стажем сбил девушку на «зебре»

37-летний водитель из Казани за рулем Nissan поворачивал направо — от улицы Заря в сторону Сибирского тракта. В этот момент на регулируемом пешеходном переходе он сбил девушку. По данным Госавтоинспекции, автомобилист проигнорировал требование уступить дорогу людям на «зебре» при повороте, чем нарушил пункт 13.1 ПДД.