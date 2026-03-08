Ричмонд
В Белорецке на металлургическом комбинате произошел пожар

По данным МЧС по РБ загорелось масло, эвакуировали 5 человек.

Источник: МЧС по РБ

8 марта в цехе Белорецкого металлургического комбината на улице Блюхера произошел пожар. Загорелся резервуар с маслом объемом 1 кубометр, сообщили в МЧС Башкортостана.

На место выехали пожарные, спасатели Госкомитета по ЧС и другие экстренные службы. Из-за сильного задымления и специфики горения масла тушение было сложным, но пламя не дали распространиться. Пожар локализовали на площади 40 кв. м и полностью ликвидировали.

Из опасной зоны эвакуировали 5 человек. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС.