В Белорецке на металлургическом комбинате произошел пожар

8 марта в цехе Белорецкого металлургического комбината на улице Блюхера произошел пожар. Загорелся резервуар с маслом объемом 1 кубометр, сообщили в МЧС Башкортостана.
На место выехали пожарные, спасатели Госкомитета по ЧС и другие экстренные службы. Из-за сильного задымления и специфики горения масла тушение было сложным, но пламя не дали распространиться. Пожар локализовали на площади 40 кв. м и полностью ликвидировали.
Из опасной зоны эвакуировали 5 человек. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС.