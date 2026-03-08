Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи

БЕЛГОРОД, 8 марта. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что во время атаки врачи были в доме и помогали пациенту, никто не пострадал.

По информации регионального оперштаба, автомобиль скорой помощи получил повреждения.