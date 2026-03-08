В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи

Там отметили, что во время атаки врачи были в доме и помогали пациенту, никто не пострадал.
По информации регионального оперштаба, автомобиль скорой помощи получил повреждения.
БЕЛГОРОД, 8 марта. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
