В Колпинском районе женщина пострадала при пожаре

Инцидент произошёл 8 марта на Павловской улице.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга женщина пострадала в результате пожара. Об этом сообщает МЧС.

Сообщение о возгорании в доме № 52 на Павловской улице поступило в пожарную часть 8 марта в 17.03. На место прибыли 20 огнеборцев на четырёх единицах техники. Они установили, что горела обстановка в трёхкомнатной квартире. Площадь очага составила пять квадратных метров.

В 17.25 пожар удалось ликвидировать. Пострадала женщина. Её госпитализировали.

Напомним, вечером 7 марта при пожаре пострадала женщина в Петроградском районе. Её тоже госпитализировали.