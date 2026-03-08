В Колпинском районе женщина пострадала при пожаре

В Колпинском районе Санкт-Петербурга женщина пострадала в результате пожара. Об этом сообщает МЧС.
Сообщение о возгорании в доме № 52 на Павловской улице поступило в пожарную часть 8 марта в 17.03. На место прибыли 20 огнеборцев на четырёх единицах техники. Они установили, что горела обстановка в трёхкомнатной квартире. Площадь очага составила пять квадратных метров.
В 17.25 пожар удалось ликвидировать. Пострадала женщина. Её госпитализировали.
Напомним, вечером 7 марта при пожаре пострадала женщина в Петроградском районе. Её тоже госпитализировали.