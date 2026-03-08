Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом спустя шесть суток обнаружили тело утонувшего волжанина

В городе Волжском Волгоградской области завершились поиски утонувшего 30-летнего мужчины. В связи с тяжелыми.

В городе Волжском Волгоградской области завершились поиски утонувшего 30-летнего мужчины. В связи с тяжелыми гидрологическими условиями водолазам удалось обнаружить тело мужчины спустя 6 суток.

— Сегодня поиски были завершены, тело погибшего обнаружено, поднято с грунта и передано сотрудникам органов внутренних дел, — рассказали в ГКУ «Служба спасения».

Напомним, водолазов к поисковым работам привлекли по заявке УМВД России по городу Волжскому — мужчину искали специалисты Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» в районе СНТ «Химик».

Фото: ГКУ «Служба спасения».