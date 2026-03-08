Под Талицей два человека погибли в аварии с грузовиком

Под Талицей устанавливаются обстоятельства смертельной аварии. Вечером 8 марта на 231-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень Kia влетела в грузовик SITRAK. Известно, что фура стояла в правом ряду. Два человека, находившееся в легковушке, погибли на месте.
Сейчас движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, — сообщили в ГАИ Свердловской области.
Если вы знали погибших в этой аварии, пожалуйста, свяжитесь с нашей редакцией.