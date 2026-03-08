Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Талицей два человека погибли в аварии с грузовиком

Kia влетела в SITRAK — все, кто был в легковушке, скончались.

Источник: ГАИ Свердловской области

Под Талицей устанавливаются обстоятельства смертельной аварии. Вечером 8 марта на 231-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень Kia влетела в грузовик SITRAK. Известно, что фура стояла в правом ряду. Два человека, находившееся в легковушке, погибли на месте.

Сейчас движение в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, — сообщили в ГАИ Свердловской области.

Если вы знали погибших в этой аварии, пожалуйста, свяжитесь с нашей редакцией.