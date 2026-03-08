Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ISNA: ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

ДОХА, 8 марта. /ТАСС/. Ядерный объект в провинции Исфахан получил в субботу серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. Об этом проинформировало агентство ISNA.

Источник: AP 2024

По его данным, центр подвергся 7 марта ракетному обстрелу, в результате которого он «получил серьезные повреждения». При этом на настоящий момент не сообщалось о радиационном загрязнении.

Израиль и США уверены, что большая часть иранского ядерного топлива находится в подземных тоннелях в Исфахане, а оставшиеся запасы были разделены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни нынешнего конфликта США и Израиль вновь нанесли удары по входам в подземные тоннели в Исфахане и Фордо, чтобы заблокировать их и не дать иранцам вывести оттуда хранящиеся там материалы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше