Житель Ленсоветоского зарезал соседа в лифте

— Подозреваемого задержали по горячим следам — им оказался ровесник погибшего, проживающий в соседнем доме. По предварительной версии, трагедия произошла после совместного распития спиртного: между знакомыми вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину, — рассказали в полиции.