Житель Ленсоветоского зарезал соседа в лифте

Пьяный мужчина зарезал соседа в лифте в Ленсоветовском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ранним утром 8 марта в полицию Пушкинского района поступило сообщение о ножевом ранении. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в лифте тело 44-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями шеи.
— Подозреваемого задержали по горячим следам — им оказался ровесник погибшего, проживающий в соседнем доме. По предварительной версии, трагедия произошла после совместного распития спиртного: между знакомыми вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину, — рассказали в полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. На месте происшествия провели осмотр, назначены судебные экспертизы, отмечается в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.