Под Воронежем при пожаре в жилом доме обнаружили труп 58-летнего мужчины

Трагедия омрачила праздничный день в Петропавловском районе Воронежской области. При пожаре в жилом доме погиб 58-летний мужчина. Сообщение о возгорании в селе Старая Криуша поступило на пульт дежурного МЧС 8 марта в 12:12. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.