Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем при пожаре в жилом доме обнаружили труп 58-летнего мужчины

Огонь унес жизнь мужчины в селе Старая Криуша.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия омрачила праздничный день в Петропавловском районе Воронежской области. При пожаре в жилом доме погиб 58-летний мужчина. Сообщение о возгорании в селе Старая Криуша поступило на пульт дежурного МЧС 8 марта в 12:12. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме размером 100 квадратных метров, расположенном в переулке Октябрьском. Основной удар стихии пришелся на одну из комнат — пламя мгновенно охватило площадь в 12 квадратных метров, уничтожив внутреннюю отделку и вещи.

Пожарным — 6 человек с двумя спецмашинами — потребовалось меньше 20 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание: в 12:31 открытое горение было остановлено.

В настоящее время эксперты устанавливают причину трагедии.