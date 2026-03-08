Под Воронежем при пожаре в жилом доме обнаружили труп 58-летнего мужчины

Трагедия омрачила праздничный день в Петропавловском районе Воронежской области. При пожаре в жилом доме погиб 58-летний мужчина. Сообщение о возгорании в селе Старая Криуша поступило на пульт дежурного МЧС 8 марта в 12:12. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме размером 100 квадратных метров, расположенном в переулке Октябрьском. Основной удар стихии пришелся на одну из комнат — пламя мгновенно охватило площадь в 12 квадратных метров, уничтожив внутреннюю отделку и вещи.
Пожарным — 6 человек с двумя спецмашинами — потребовалось меньше 20 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание: в 12:31 открытое горение было остановлено.
В настоящее время эксперты устанавливают причину трагедии.