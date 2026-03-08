На трассе под Астаной автобус вылетел в кювет

К счастью, в момент аварии в салоне не было пассажиров, а сам инцидент обошелся без пострадавших, передает DKNews.kz.
Инцидент произошел 8 марта около 15:30 на 50-м километре автодороги KAZ01 «Астана — Караганда — Алматы». Участок находится неподалеку от станции Анар в Аршалынском районе Акмолинской области.
По предварительным данным, водитель автобуса двигался в сторону Астаны. В какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и оказалось в кювете.
К счастью, автобус в этот момент следовал без пассажиров, поэтому никто не пострадал.
Дорожники быстро отреагировали.
О происшествии оперативно сообщил дорожный мастер ДЭУ-47, после чего на место направили специализированную технику дорожных служб национальной компании «КазАвтоЖол».
Работники дорожной службы с помощью спецтехники провели необходимые работы и извлекли автобус из кювета. Благодаря скоординированным действиям специалистов операция прошла быстро и без осложнений.
Почему такие ситуации случаются на трассах.
Специалисты отмечают, что даже на трассах I технической категории — это дороги с высокими стандартами безопасности и хорошим покрытием — водители могут столкнуться с трудностями.
Причинами подобных происшествий нередко становятся:
сложные погодные условия; порывистый ветер на открытых участках степи; усталость водителя; превышение скорости.
Поэтому водителям на междугородних трассах рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную обстановку, особенно в весенний период, когда погода может быстро меняться.
Круглосуточное дежурство на дорогах.
В «КазАвтоЖол» напомнили, что дорожные службы продолжают круглосуточное дежурство на республиканских автодорогах. Специалисты следят за состоянием трасс, оперативно реагируют на внештатные ситуации и при необходимости помогают участникам дорожного движения.
Этот случай на трассе Астана — Караганда стал очередным примером того, как быстрая реакция дорожников позволяет избежать серьезных последствий и оперативно восстановить движение на дороге.