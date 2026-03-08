Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция проверяет сообщение об ограблении цветочного салона под Новосибирском

По данным телеграм-канала, злоумышленники похитили из магазина 71 тысячу рублей.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 7 на 8 марта неизвестные ограбили цветочный салон в селе Новолуговое Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».

Преступление произошло на улице Андреева, 100. По данным телеграм-канала, злоумышленники похитили из магазина 71 тысячу рублей наличными, цветы на сумму около 100 тысяч рублей, а также воздушные шары и мягкую игрушку.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск пояснили, что сообщение об инциденте уже зарегистрировали в отделении полиции «Кольцово». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.