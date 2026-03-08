Полиция проверяет сообщение об ограблении цветочного салона под Новосибирском

В ночь с 7 на 8 марта неизвестные ограбили цветочный салон в селе Новолуговое Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».
Преступление произошло на улице Андреева, 100. По данным телеграм-канала, злоумышленники похитили из магазина 71 тысячу рублей наличными, цветы на сумму около 100 тысяч рублей, а также воздушные шары и мягкую игрушку.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск пояснили, что сообщение об инциденте уже зарегистрировали в отделении полиции «Кольцово». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.