Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда было обнаружено тело 44-летнего волгоградца. Как рассказали в ГУ МВД.

В Красноармейском районе Волгограда было обнаружено тело 44-летнего волгоградца. Как рассказали в ГУ МВД по региону, мужчина 4 марта не вернулся домой с работы.

В полицию Дзержинского район обратилась супруга пропавшего. Сотрудниками полиции совместно с представителями службы спасения и МЧС были организованы поисковые мероприятия, опрошены родственники и знакомые разыскиваемого.

— На пустыре в Кировском районе полицейские обнаружили автомобиль, на котором передвигался мужчина. 8 марта тело погибшего в акватории реки Волга на территории Красноармейского района увидел прохожий, о чем незамедлительно сообщил в полицию, — пояснили в пресс-службе регионального главка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

