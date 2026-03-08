Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты обстоятельства пропажи трех детей в Подмосковье

Два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка, исчезнувшие в Звенигороде, отправились в лесопарковую зону, чтобы поздравить одноклассницу и провести время на природе.

Два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка, исчезнувшие в Звенигороде, отправились в лесопарковую зону, чтобы поздравить одноклассницу и провести время на природе. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, компания встретилась во дворе дома 7 марта и направилась к Москве-реке. Предположительно, во время игр на льду школьники могли провалиться и их унесло течением.

Сейчас поисками занимаются около 300 человек — волонтёры и водолазы. Спасатели обследуют дно реки, остальные прочёсывают сушу.

Напомним, дети ушли гулять в субботу и не вернулись. На берегу нашли следы и личные вещи. СК возбудил уголовное дело.