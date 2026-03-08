Ричмонд
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал вторую за день машину скорой помощи

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Источник: Life.ru

«В момент атаки бригада медиков находилась в доме и оказывала помощь пациенту, никто не пострадал», — говорится в сообщении. Сам автомобиль получил повреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что 16-летняя девушка пострадала при детонации беспилотника ВСУ в селе Кукуевка Валуйского округа. Она сама пришла в больницу в Валуйках. Врачи нашли у неё минно-взрывную травму и баротравму. Помощь оказали, дальше лечиться будет дома.

