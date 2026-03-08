Ричмонд
На Кубани в трех муниципалитетах нашли обломки БПЛА

КРАСНОДАР, 8 марта. /ТАСС/. Обломки беспилотников обнаружили в трех муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет, повреждены окна в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба.

Источник: РИА "Новости"

«Обломки беспилотников обнаружили в трех муниципалитетах Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет. В Анапе фрагменты беспилотников упали по пяти адресам: в с. Варваровка, х. Усатова Балка и ст. Анапская. В результате повреждено остекление в двух частных домах», — говорится в сообщении.

В Ахтырском Абинского района обломки БПЛА повредили окна в пяти квартирах многоквартирного дома. Фрагменты БПЛА упали на одной из улиц, территория оцеплена.

В Крымске обломки беспилотника повредили окна в домах по двум адресам.

На всех местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы.

