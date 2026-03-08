Первые зацепки: трех пропавших в Звенигороде детей ищут водолазы и вертолет

По данным МЧС, поиски продолжаются в городской среде и на акватории Москвы-реки. Спасатели-водолазы пробили и расчистили три майны (проруби) для погружений и уже обследовали около 600 квадратных метров дна. Береговую линию проверили вниз по течению реки примерно на пять километров, отдельно осмотрены затоны.