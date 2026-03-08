Первые зацепки: трех пропавших в Звенигороде детей ищут водолазы и вертолет

В подмосковном Звенигороде продолжаются поиски троих подростков — 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков, которые днем 7 марта ушли гулять в микрорайоне Восточный и не вернулись домой.
Где их видели в последний раз.
По данным следственных органов, последний раз детей видели возле Москвы-реки. На берегу были обнаружены следы и шапка одного из подростков.
В СМИ и соцсетях также распространяется информация, что рядом с водой нашли вещи одного из мальчиков. Эти находки подтверждают, что дети могли находиться у реки незадолго до исчезновения.
По свидетельствам очевидцев, подростков видели возле водоема в день исчезновения.
Версия со льдом.
Одной из основных версий, которую обсуждают в ходе поисков, является возможный выход подростков на лед. В соцсетях и сообщениях поисковых отрядов говорится, что дети могли провалиться под лед Москвы-реки.
Сообщается, что поисковую операцию осложняет течение реки.
Кто участвует в поисках.
По данным МЧС Московской области, на 8 марта в поисковой операции задействованы 153 человека и 17 единиц техники. К поискам привлечены сотрудники МЧС России, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», поисково-спасательные отряды «ЛизаАлерт», «ДобротворецЪ» и «СпасГрад», сотрудники полиции и следственных органов, местные жители и волонтеры.
Водолазы обследуют акваторию Москвы-реки. Для осмотра территории используются беспилотники.
К поискам дополнительно привлечен вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». Он обследует территорию с воздуха и помогает искать возможные следы пропавших подростков.
По данным МЧС, поиски продолжаются в городской среде и на акватории Москвы-реки. Спасатели-водолазы пробили и расчистили три майны (проруби) для погружений и уже обследовали около 600 квадратных метров дна. Береговую линию проверили вниз по течению реки примерно на пять километров, отдельно осмотрены затоны.
Для контроля подводной обстановки специалисты пробурили более 50 лунок, в которые опускают камеры видеонаблюдения. В поисках используются две лодки с гидролокаторами бокового обзора и эхолотами, которые сканируют дно реки вниз по течению.
Что говорят поисковые отряды.
В поисковом отряде «СпасГрад» сообщили, что на месте работают сотни людей — спасатели, сотрудники силовых структур и добровольцы.
«Обследуем берег Москвы-реки, работает авиация, водолазы прочесывают акваторию. Вещи одного из мальчиков нашли на берегу. К сожалению, это подтверждает, что они могли быть у воды», — говорится в сообщении отряда.
Уголовное дело и контроль прокуратуры.
Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.
Одинцовская городская прокуратура контролирует ход расследования и координирует поисковые мероприятия.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах исчезновения детей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.