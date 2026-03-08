Против экс-сотрудников «Калашникова» возбудили дело об особо крупном мошенничестве

В 2024 году в городе Иваново Октябрьский районный суд арестовал и отправил в СИЗО директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках бракованных компонентов концерну «Калашников». Основанием для вынесения судебного решения в отношении руководителя организации стали показания свидетелей, которые во время допросов выдали всю необходимую для вынесения обвинительного приговора информацию.