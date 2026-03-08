Самолёт Azur Air подал сигнал бедствия по пути из Тюмени в Нячанг

Ранее сообщалось, что в начале февраля самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. По данным перевозчика, экипаж принял решение о возврате после того, как створки шасси не убрались в штатном режиме. Борт благополучно приземлился в Пхукете в 02:36 по местному времени (22:36 мск), пассажиры и экипаж не пострадали.