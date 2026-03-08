Самолёт Azur Air подал сигнал бедствия по пути из Тюмени в Нячанг

Самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени в Нячанг, подал сигнал бедствия во время полёта.
По предварительной информации, Boeing 767−300 вылетел из Тюмени более шести часов назад и должен был приземлиться во Вьетнаме. Однако в районе города Янгон в Мьянме экипаж передал код 7700 — международный сигнал тревоги.
Предварительной причиной подачи сигнала называют возможные проблемы с двигателем. В настоящее время экипаж рассматривает вариант экстренной посадки в ближайшем аэропорту.
Сообщается, что этот самолёт ранее уже дважды совершал экстренные посадки из-за отказа двигателя. Один из таких случаев произошёл во время рейса из Екатеринбурга в Таиланд.
Кроме того, в начале марта у этого же Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air загорелся двигатель во время взлёта из аэропорта Внуково на рейсе в Паттайю.
Ранее сообщалось, что в начале февраля самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. По данным перевозчика, экипаж принял решение о возврате после того, как створки шасси не убрались в штатном режиме. Борт благополучно приземлился в Пхукете в 02:36 по местному времени (22:36 мск), пассажиры и экипаж не пострадали.